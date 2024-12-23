Петелин Василий Петров
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Петелин Василий Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2471
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 222
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Петелина Петра Антонова [3]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 865об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 222
01 | Петелин Антон Тимофеев: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Петелина Ульяна Федорова: 47 / 60 | крестьянка - жена Петелина Антона Тимофеева [1]
03 | Петелин Петр Антонов: 18 / 31 | крестьянин - сын Петелина Антона Тимофеева [1]
04 | Петелина Аксинья Михайлова: - / 33 | крестьянка - жена Петелина Петра Антонова [3]
05 | Петелина Анна Антонова: 15 / - | крестьянка - дочь Петелина Антона Тимофеева [1]
06 | Петелин Василий Петров: - / 6 | крестьянин - сын Петелина Петра Антонова [3]
07 | Петелин Антон Петров: - / 5 | крестьянин - сын Петелина Петра Антонова [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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