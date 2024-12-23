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Петелина Анна Антонова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Петелина Анна Антонова
Пол
жен
Номер записи
2470
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
222
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Петелина Антона Тимофеева [1]
Возраст по прошлой РС
15
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 865об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 222
01 | Петелин Антон Тимофеев: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Петелина Ульяна Федорова: 47 / 60 | крестьянка - жена Петелина Антона Тимофеева [1]
03 | Петелин Петр Антонов: 18 / 31 | крестьянин - сын Петелина Антона Тимофеева [1]
04 | Петелина Аксинья Михайлова: - / 33 | крестьянка - жена Петелина Петра Антонова [3]
05 | Петелина Анна Антонова: 15 / - | крестьянка - дочь Петелина Антона Тимофеева [1]
06 | Петелин Василий Петров: - / 6 | крестьянин - сын Петелина Петра Антонова [3]
07 | Петелин Антон Петров: - / 5 | крестьянин - сын Петелина Петра Антонова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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