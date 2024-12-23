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Бородавкина Феодосия Егорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бородавкина Феодосия Егорова
Пол
жен
Номер записи
2455
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
221
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Бородавкина Дементия Кузьмина [7]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 864об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 221
01 | Бородавкин Кузьма Степанов: 51 / 64 | крестьянин - глава
02 | Бородавкина Февронья Васильева: 58 / 71 | крестьянка - жена Бородавкина Кузьмы Степанова [1]
03 | Бородавкин Федот Кузьмин: 32 / 45 | крестьянин - сын Бородавкина Кузьмы Степанова [1]
04 | Бородавкина Пелагея Семенова: 31 / 44 | крестьянка - жена Бородавкина Федота Кузьмина [3]
05 | Бородавкин Борис Кузьмин: 29 / 42 | крестьянин - сын Бородавкина Кузьмы Степанова [1]
06 | Бородавкина Анастасия Никитина: 25 / 38 | крестьянка - жена Бородавкина Бориса Кузьмина [5]
07 | Бородавкин Дементий Кузьмин: 24 / 37 | крестьянин - сын Бородавкина Кузьмы Степанова [1]
08 | Бородавкина Феодосия Егорова: 24 / 37 | крестьянка - жена Бородавкина Дементия Кузьмина [7]
09 | Бородавкина Анна Кузьмина: 22 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Кузьмы Степанова [1]
10 | Бородавкина Агафья Кузьмина: 21 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Кузьмы Степанова [1]
11 | Бородавкин Петр Федотов: 1 / 14 | крестьянин - сын Бородавкина Федота Кузьмина [3]
12 | Бородавкин Василий Федотов: - / 10 | крестьянин - сын Бородавкина Федота Кузьмина [3]
13 | Бородавкина Анисья Борисова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Бородавкина Бориса Кузьмина [5]
14 | Бородавкин Иван Борисов: - / 9 | крестьянин - сын Бородавкина Бориса Кузьмина [5]
15 | Бородавкина Феодосия Борисова: - / 4 | крестьянка - дочь Бородавкина Бориса Кузьмина [5]
16 | Бородавкин Иван Дементьев: - / 8 | крестьянин - сын Бородавкина Дементия Кузьмина [7]
17 | Бородавкин Степан Дементьев: - / 7 | крестьянин - сын Бородавкина Дементия Кузьмина [7]
18 | Бородавкин Алексей Дементьев: - / 2 | крестьянин - сын Бородавкина Дементия Кузьмина [7]
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