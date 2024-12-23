Бородавкина Феодосия Егорова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Бородавкина Феодосия Егорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2455
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 221
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Бородавкина Дементия Кузьмина [7]
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Возраст по текущей РС
- 37
- Год рождения вычисленный
- 1758
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 864об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 221
01 | Бородавкин Кузьма Степанов: 51 / 64 | крестьянин - глава
02 | Бородавкина Февронья Васильева: 58 / 71 | крестьянка - жена Бородавкина Кузьмы Степанова [1]
03 | Бородавкин Федот Кузьмин: 32 / 45 | крестьянин - сын Бородавкина Кузьмы Степанова [1]
04 | Бородавкина Пелагея Семенова: 31 / 44 | крестьянка - жена Бородавкина Федота Кузьмина [3]
05 | Бородавкин Борис Кузьмин: 29 / 42 | крестьянин - сын Бородавкина Кузьмы Степанова [1]
06 | Бородавкина Анастасия Никитина: 25 / 38 | крестьянка - жена Бородавкина Бориса Кузьмина [5]
07 | Бородавкин Дементий Кузьмин: 24 / 37 | крестьянин - сын Бородавкина Кузьмы Степанова [1]
08 | Бородавкина Феодосия Егорова: 24 / 37 | крестьянка - жена Бородавкина Дементия Кузьмина [7]
09 | Бородавкина Анна Кузьмина: 22 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Кузьмы Степанова [1]
10 | Бородавкина Агафья Кузьмина: 21 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Кузьмы Степанова [1]
11 | Бородавкин Петр Федотов: 1 / 14 | крестьянин - сын Бородавкина Федота Кузьмина [3]
12 | Бородавкин Василий Федотов: - / 10 | крестьянин - сын Бородавкина Федота Кузьмина [3]
13 | Бородавкина Анисья Борисова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Бородавкина Бориса Кузьмина [5]
14 | Бородавкин Иван Борисов: - / 9 | крестьянин - сын Бородавкина Бориса Кузьмина [5]
15 | Бородавкина Феодосия Борисова: - / 4 | крестьянка - дочь Бородавкина Бориса Кузьмина [5]
16 | Бородавкин Иван Дементьев: - / 8 | крестьянин - сын Бородавкина Дементия Кузьмина [7]
17 | Бородавкин Степан Дементьев: - / 7 | крестьянин - сын Бородавкина Дементия Кузьмина [7]
18 | Бородавкин Алексей Дементьев: - / 2 | крестьянин - сын Бородавкина Дементия Кузьмина [7]
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