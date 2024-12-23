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Бородавкина Ульяна Тимофеева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бородавкина Ульяна Тимофеева
Пол
жен
Номер записи
2447
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
220
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Бородавкина Тимофея Павлова [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
16
Куда убыл
д. Хватовка, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
переведена
Год убытия
1795
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 864об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 220
01 | Бородавкин Тимофей Павлов: 25 / - | крестьянин - глава
02 | Бородавкина Аксинья Тимофеева: 20 / - | крестьянка - жена Бородавкина Тимофея Павлова [1]
03 | Бородавкина Аксинья Андреева: 57 / - | крестьянская вдова - мать Бородавкина Тимофея Павлова [1]
04 | Бородавкин Изосим Павлов: 15 / - | крестьянин - брат Бородавкина Тимофея Павлова [1]
05 | Бородавкина Ульяна Тимофеева: 3 / 16 | крестьянка - дочь Бородавкина Тимофея Павлова [1]
Комментарий наборщика
Возраст по текущей ревизии присутствует в документе, несмотря на перевод Ульяны в другую деревню.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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