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Бородавкина Аксинья Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бородавкина Аксинья Андреева
Пол
жен
Номер записи
2445
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
220
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
мать Бородавкина Тимофея Павлова [1]
Возраст по прошлой РС
57
Куда убыл
д. Хватовка, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
переведена
Год убытия
1795
Год рождения вычисленный
1725
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 864
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 220
01 | Бородавкин Тимофей Павлов: 25 / - | крестьянин - глава
02 | Бородавкина Аксинья Тимофеева: 20 / - | крестьянка - жена Бородавкина Тимофея Павлова [1]
03 | Бородавкина Аксинья Андреева: 57 / - | крестьянская вдова - мать Бородавкина Тимофея Павлова [1]
04 | Бородавкин Изосим Павлов: 15 / - | крестьянин - брат Бородавкина Тимофея Павлова [1]
05 | Бородавкина Ульяна Тимофеева: 3 / 16 | крестьянка - дочь Бородавкина Тимофея Павлова [1]
Комментарий наборщика
Вдова Бородавкина Павла Федорова.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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