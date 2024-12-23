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Бородавкина Прасковья Алексеева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бородавкина Прасковья Алексеева
Пол
жен
Номер записи
2442
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
219
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
69
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1787
Год рождения вычисленный
1713
Год смерти
1787
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 864
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 219
01 | Бородавкина Прасковья Алексеева: 69 / - | крестьянская вдова - глава
Комментарий наборщика
Вдова Бородавкина Василия Михайлова.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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