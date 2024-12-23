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Бородавкин Иван Несторов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бородавкин Иван Несторов
Пол
муж
Номер записи
2441
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
218
Номер в семье/дворе
17
Родственная связь
сын Бородавкина Нестора Савельева [5]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 864
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 218
01 | Бородавкин Иван Савельев: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Бородавкина Пелагея Никитина: 31 / 44 | крестьянка - жена Бородавкина Ивана Савельева [1]
03 | Бородавкин Михаил Савельев: 28 / 41 | крестьянин - брат Бородавкина Ивана Савельева [1]
04 | Бородавкина Аксинья Веденистова: 28 / 41 | крестьянка - жена Бородавкина Михаила Савельева [3]
05 | Бородавкин Нестор Савельев: 25 / 38 | крестьянин - брат Бородавкина Ивана Савельева [1]
06 | Бородавкина Ирина Федорова: 24 / 37 | крестьянка - жена Бородавкина Нестора Савельева [5]
07 | Бородавкин Петр Иванов: 11 / 24 | крестьянин - сын Бородавкина Ивана Савельева [1]
08 | Бородавкина Василиса Фаддеева: - / 23 | крестьянка - жена Бородавкина Петра Иванова [7]
09 | Бородавкин Петр Иванов: 2 / 15 | крестьянин - сын Бородавкина Ивана Савельева [1]
10 | Бородавкина Авдотья Иванова: 7 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Ивана Савельева [1]
11 | Бородавкина Феодосия Михайлова: 8 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Михаила Савельева [3]
12 | Бородавкина Аксинья Михайлова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Бородавкина Михаила Савельева [3]
13 | Бородавкин Иван Михайлов: - / 10 | крестьянин - сын Бородавкина Михаила Савельева [3]
14 | Бородавкин Федор Михайлов: - / 6 | крестьянин - сын Бородавкина Михаила Савельева [3]
15 | Бородавкин Степан Несторов: 4 / 17 | крестьянин - сын Бородавкина Нестора Савельева [5]
16 | Бородавкина Анна Антонова: - / 16 | крестьянка - жена Бородавкина Степана Несторова [15]
17 | Бородавкин Иван Несторов: 2 / 15 | крестьянин - сын Бородавкина Нестора Савельева [5]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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