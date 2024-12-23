Бородавкина Ирина Федорова
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Бородавкина Ирина Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2430
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 218
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Бородавкина Нестора Савельева [5]
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Возраст по текущей РС
- 37
- Год рождения вычисленный
- 1758
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 863об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 218
01 | Бородавкин Иван Савельев: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Бородавкина Пелагея Никитина: 31 / 44 | крестьянка - жена Бородавкина Ивана Савельева [1]
03 | Бородавкин Михаил Савельев: 28 / 41 | крестьянин - брат Бородавкина Ивана Савельева [1]
04 | Бородавкина Аксинья Веденистова: 28 / 41 | крестьянка - жена Бородавкина Михаила Савельева [3]
05 | Бородавкин Нестор Савельев: 25 / 38 | крестьянин - брат Бородавкина Ивана Савельева [1]
06 | Бородавкина Ирина Федорова: 24 / 37 | крестьянка - жена Бородавкина Нестора Савельева [5]
07 | Бородавкин Петр Иванов: 11 / 24 | крестьянин - сын Бородавкина Ивана Савельева [1]
08 | Бородавкина Василиса Фаддеева: - / 23 | крестьянка - жена Бородавкина Петра Иванова [7]
09 | Бородавкин Петр Иванов: 2 / 15 | крестьянин - сын Бородавкина Ивана Савельева [1]
10 | Бородавкина Авдотья Иванова: 7 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Ивана Савельева [1]
11 | Бородавкина Феодосия Михайлова: 8 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Михаила Савельева [3]
12 | Бородавкина Аксинья Михайлова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Бородавкина Михаила Савельева [3]
13 | Бородавкин Иван Михайлов: - / 10 | крестьянин - сын Бородавкина Михаила Савельева [3]
14 | Бородавкин Федор Михайлов: - / 6 | крестьянин - сын Бородавкина Михаила Савельева [3]
15 | Бородавкин Степан Несторов: 4 / 17 | крестьянин - сын Бородавкина Нестора Савельева [5]
16 | Бородавкина Анна Антонова: - / 16 | крестьянка - жена Бородавкина Степана Несторова [15]
17 | Бородавкин Иван Несторов: 2 / 15 | крестьянин - сын Бородавкина Нестора Савельева [5]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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