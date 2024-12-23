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Преснякова Анна Кузьмина

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Преснякова Анна Кузьмина
Пол
жен
Номер записи
2417
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
217
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Преснякова Ивана Васильева [3]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1754
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 863
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 217
01 | Пресняков Андрей Васильев: 44 / 57 | крестьянин - глава
02 | Преснякова Аграфена Павлова: 41 / 54 | крестьянка - жена Преснякова Андрея Васильева [1]
03 | Пресняков Иван Васильев: 41 / 54 | крестьянин - брат Преснякова Андрея Васильева [1]
04 | Преснякова Анна Кузьмина: 28 / 41 | крестьянка - жена Преснякова Ивана Васильева [3]
05 | Пресняков Степан Андреев: 7 / - | крестьянин - сын Преснякова Андрея Васильева [1]
06 | Преснякова Аграфена Андреева: 8 / 21 | крестьянка - дочь Преснякова Андрея Васильева [1]
07 | Пресняков Федор Андреев: - / 12 | крестьянин - сын Преснякова Андрея Васильева [1]
08 | Преснякова Василиса Иванова: 12 / - | крестьянка - дочь Преснякова Ивана Васильева [3]
09 | Преснякова Анисья Иванова: 8 / 21 | крестьянка - дочь Преснякова Ивана Васильева [3]
10 | Преснякова Варвара Иванова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Преснякова Ивана Васильева [3]
11 | Преснякова Анна Иванова: 1 / - | крестьянка - дочь Преснякова Ивана Васильева [3]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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