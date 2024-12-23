Преснякова Анна Кузьмина
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Преснякова Анна Кузьмина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2417
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 217
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Преснякова Ивана Васильева [3]
- Возраст по прошлой РС
- 28
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1754
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 863
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 217
01 | Пресняков Андрей Васильев: 44 / 57 | крестьянин - глава
02 | Преснякова Аграфена Павлова: 41 / 54 | крестьянка - жена Преснякова Андрея Васильева [1]
03 | Пресняков Иван Васильев: 41 / 54 | крестьянин - брат Преснякова Андрея Васильева [1]
04 | Преснякова Анна Кузьмина: 28 / 41 | крестьянка - жена Преснякова Ивана Васильева [3]
05 | Пресняков Степан Андреев: 7 / - | крестьянин - сын Преснякова Андрея Васильева [1]
06 | Преснякова Аграфена Андреева: 8 / 21 | крестьянка - дочь Преснякова Андрея Васильева [1]
07 | Пресняков Федор Андреев: - / 12 | крестьянин - сын Преснякова Андрея Васильева [1]
08 | Преснякова Василиса Иванова: 12 / - | крестьянка - дочь Преснякова Ивана Васильева [3]
09 | Преснякова Анисья Иванова: 8 / 21 | крестьянка - дочь Преснякова Ивана Васильева [3]
10 | Преснякова Варвара Иванова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Преснякова Ивана Васильева [3]
11 | Преснякова Анна Иванова: 1 / - | крестьянка - дочь Преснякова Ивана Васильева [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.