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Бородавкин Петр Герасимов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бородавкин Петр Герасимов
Пол
муж
Номер записи
2408
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
216
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
56
Причина выбытия
умер
Год убытия
1787
Год рождения вычисленный
1726
Год смерти
1787
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 862об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 216
01 | Бородавкин Петр Герасимов: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Бородавкина Варвара Петрова: 49 / - | крестьянка - жена Бородавкина Петра Герасимова [1]
03 | Бородавкин Андрей Петров: 2 / 15 | крестьянин - сын Бородавкина Петра Герасимова [1]
04 | Бородавкина Агафья Антонова: - / 18 | крестьянка - жена Бородавкина Андрея Петрова [3]
05 | Бородавкина Ирина Петрова: - / 8 | крестьянка - дочь Бородавкина Петра Герасимова [1]
06 | Бородавкина Анастасия Петрова: - / 5 | крестьянка - дочь Бородавкина Петра Герасимова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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