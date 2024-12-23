Бородавкина Анастасия Львова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Бородавкина Анастасия Львова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2407
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 215
- Номер в семье/дворе
- 16
- Родственная связь
- дочь Бородавкина Льва Петрова [6]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 862об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 215
01 | Бородавкин Петр Тимофеев: 48 / 61 | крестьянин - глава
02 | Бородавкина Пелагея Федорова: 42 / 58 | крестьянка - жена Бородавкина Петра Тимофеева [1]
03 | Бородавкин Степан Петров: 20 / 33 | крестьянин - сын Бородавкина Петра Тимофеева [1]
04 | Бородавкина Авдотья Иванова: 20 / - | крестьянка - жена Бородавкина Степана Петрова [3]
05 | Бородавкина Агафья Гаврилова: - / 33 | крестьянка - жена Бородавкина Степана Петрова [3]
06 | Бородавкин Лев Петров: 19 / 32 | крестьянин - сын Бородавкина Петра Тимофеева [1]
07 | Бородавкина Марфа Степанова: 20 / 33 | крестьянка - жена Бородавкина Льва Петрова [6]
08 | Бородавкин Василий Петров: 15 / 28 | крестьянин - сын Бородавкина Петра Тимофеева [1]
09 | Бородавкина Афимья Андреева: - / 28 | крестьянка - жена Бородавкина Василия Петрова [8]
10 | Бородавкин Петр Петров: 4 / 17 | крестьянин - сын Бородавкина Петра Тимофеева [1]
11 | Бородавкин Федор Петров: 4 / - | крестьянин - сын Бородавкина Петра Тимофеева [1]
12 | Бородавкина Аксинья Петрова: 12 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Петра Тимофеева [1]
13 | Бородавкина Василиса Петрова: 10 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Петра Тимофеева [1]
14 | Бородавкина Февронья Петрова: 8 / 21 | крестьянка - дочь Бородавкина Петра Тимофеева [1]
15 | Бородавкина Марфа Львова: - / 7 | крестьянка - дочь Бородавкина Льва Петрова [6]
16 | Бородавкина Анастасия Львова: - / 5 | крестьянка - дочь Бородавкина Льва Петрова [6]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.