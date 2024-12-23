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Бородавкина Февронья Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бородавкина Февронья Петрова
Пол
жен
Номер записи
2405
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
215
Номер в семье/дворе
14
Родственная связь
дочь Бородавкина Петра Тимофеева [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 862
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 215
01 | Бородавкин Петр Тимофеев: 48 / 61 | крестьянин - глава
02 | Бородавкина Пелагея Федорова: 42 / 58 | крестьянка - жена Бородавкина Петра Тимофеева [1]
03 | Бородавкин Степан Петров: 20 / 33 | крестьянин - сын Бородавкина Петра Тимофеева [1]
04 | Бородавкина Авдотья Иванова: 20 / - | крестьянка - жена Бородавкина Степана Петрова [3]
05 | Бородавкина Агафья Гаврилова: - / 33 | крестьянка - жена Бородавкина Степана Петрова [3]
06 | Бородавкин Лев Петров: 19 / 32 | крестьянин - сын Бородавкина Петра Тимофеева [1]
07 | Бородавкина Марфа Степанова: 20 / 33 | крестьянка - жена Бородавкина Льва Петрова [6]
08 | Бородавкин Василий Петров: 15 / 28 | крестьянин - сын Бородавкина Петра Тимофеева [1]
09 | Бородавкина Афимья Андреева: - / 28 | крестьянка - жена Бородавкина Василия Петрова [8]
10 | Бородавкин Петр Петров: 4 / 17 | крестьянин - сын Бородавкина Петра Тимофеева [1]
11 | Бородавкин Федор Петров: 4 / - | крестьянин - сын Бородавкина Петра Тимофеева [1]
12 | Бородавкина Аксинья Петрова: 12 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Петра Тимофеева [1]
13 | Бородавкина Василиса Петрова: 10 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Петра Тимофеева [1]
14 | Бородавкина Февронья Петрова: 8 / 21 | крестьянка - дочь Бородавкина Петра Тимофеева [1]
15 | Бородавкина Марфа Львова: - / 7 | крестьянка - дочь Бородавкина Льва Петрова [6]
16 | Бородавкина Анастасия Львова: - / 5 | крестьянка - дочь Бородавкина Льва Петрова [6]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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