Бородавкина Хрестинья Николаева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Бородавкина Хрестинья Николаева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2389
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 214
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Бородавкина Николая Савельева [2]
- Возраст по прошлой РС
- 12
- Куда убыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина выбытия
- выдана в замужество
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 861об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 214
01 | Бородавкин Савелий Павлов: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Бородавкин Николай Савельев: 38 / 51 | крестьянин - сын Бородавкина Савелия Павлова [1]
03 | Бородавкина Татьяна Иванова: 39 / 52 | крестьянка - жена Бородавкина Николая Савельева [2]
04 | Бородавкин Павел Николаев: 12 / 25 | крестьянин - сын Бородавкина Николая Савельева [2]
05 | Бородавкина Анисья Иванова: - / 24 | крестьянка - жена Бородавкина Павла Николаева [4]
06 | Бородавкина Хрестинья Николаева: 12 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Николая Савельева [2]
07 | Бородавкина Марфа Николаева: 8 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Николая Савельева [2]
08 | Бородавкина Агафья Николаева: 7 / 20 | крестьянка - дочь Бородавкина Николая Савельева [2]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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