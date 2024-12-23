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Бородавкин Николай Савельев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бородавкин Николай Савельев
Пол
муж
Номер записи
2385
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
214
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Бородавкина Савелия Павлова [1]
Возраст по прошлой РС
38
Возраст по текущей РС
51
Год рождения вычисленный
1744
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 861об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 214
01 | Бородавкин Савелий Павлов: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Бородавкин Николай Савельев: 38 / 51 | крестьянин - сын Бородавкина Савелия Павлова [1]
03 | Бородавкина Татьяна Иванова: 39 / 52 | крестьянка - жена Бородавкина Николая Савельева [2]
04 | Бородавкин Павел Николаев: 12 / 25 | крестьянин - сын Бородавкина Николая Савельева [2]
05 | Бородавкина Анисья Иванова: - / 24 | крестьянка - жена Бородавкина Павла Николаева [4]
06 | Бородавкина Хрестинья Николаева: 12 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Николая Савельева [2]
07 | Бородавкина Марфа Николаева: 8 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Николая Савельева [2]
08 | Бородавкина Агафья Николаева: 7 / 20 | крестьянка - дочь Бородавкина Николая Савельева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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