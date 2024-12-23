Сурнина Домна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурнина Домна Алексеева

Сурнина Домна Алексеева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сурнина Домна Алексеева
Пол
жен
Номер записи
2383
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
213
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Сурнина Епифана Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
45
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1788
Год рождения вычисленный
1737
Год смерти
1788
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 861
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 213
01 | Сурнин Епифан Иванов: 49 / 62 | крестьянин - глава
02 | Сурнина Домна Алексеева: 45 / - | крестьянка - жена Сурнина Епифана Иванова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.