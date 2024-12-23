Рушин Никита Матвеев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Рушин Никита Матвеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2376
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 212
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Рушина Матвея Кузьмина [1]
- Возраст по прошлой РС
- 7
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 861
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 212
01 | Рушин Матвей Кузьмин: 36 / - | крестьянин - глава
02 | Рушина Авдотья Иванова: 54 / 67 | крестьянская вдова - мать Рушина Матвея Кузьмина [1]
03 | Рушина Наталья Тимофеева: 29 / 42 | крестьянка - жена Рушина Матвея Кузьмина [1]
04 | Рушин Данила Кузьмин: 27 / 40 | крестьянин - брат Рушина Матвея Кузьмина [1]
05 | Рушина Устинья Степанова: 27 / - | крестьянка - жена Рушина Данилы Кузьмина [4]
06 | Рушин Семен Кузьмин: 24 / - | крестьянин - брат Рушина Матвея Кузьмина [1]
07 | Рушина Мария Силантьева: 26 / - | крестьянка - жена Рушина Семена Кузьмина [6]
08 | Рушин Никита Матвеев: 7 / 20 | крестьянин - сын Рушина Матвея Кузьмина [1]
09 | Рушин Иван Матвеев: 5 / 18 | крестьянин - сын Рушина Матвея Кузьмина [1]
10 | Рушин Яков Матвеев: 3 / 16 | крестьянин - сын Рушина Матвея Кузьмина [1]
11 | Рушина Анна Матвеева: 1 / - | крестьянка - дочь Рушина Матвея Кузьмина [1]
12 | Рушин Иван Данилов: 0 / - | крестьянин - сын Рушина Данилы Кузьмина [4]
13 | Рушин Григорий Семенов: 2 / 15 | крестьянин - сын Рушина Семена Кузьмина [6]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.