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Рушин Матвей Кузьмин

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Рушин Матвей Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
2369
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
212
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
36
Причина выбытия
умер
Год убытия
1787
Год рождения вычисленный
1746
Год смерти
1787
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 860об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 212
01 | Рушин Матвей Кузьмин: 36 / - | крестьянин - глава
02 | Рушина Авдотья Иванова: 54 / 67 | крестьянская вдова - мать Рушина Матвея Кузьмина [1]
03 | Рушина Наталья Тимофеева: 29 / 42 | крестьянка - жена Рушина Матвея Кузьмина [1]
04 | Рушин Данила Кузьмин: 27 / 40 | крестьянин - брат Рушина Матвея Кузьмина [1]
05 | Рушина Устинья Степанова: 27 / - | крестьянка - жена Рушина Данилы Кузьмина [4]
06 | Рушин Семен Кузьмин: 24 / - | крестьянин - брат Рушина Матвея Кузьмина [1]
07 | Рушина Мария Силантьева: 26 / - | крестьянка - жена Рушина Семена Кузьмина [6]
08 | Рушин Никита Матвеев: 7 / 20 | крестьянин - сын Рушина Матвея Кузьмина [1]
09 | Рушин Иван Матвеев: 5 / 18 | крестьянин - сын Рушина Матвея Кузьмина [1]
10 | Рушин Яков Матвеев: 3 / 16 | крестьянин - сын Рушина Матвея Кузьмина [1]
11 | Рушина Анна Матвеева: 1 / - | крестьянка - дочь Рушина Матвея Кузьмина [1]
12 | Рушин Иван Данилов: 0 / - | крестьянин - сын Рушина Данилы Кузьмина [4]
13 | Рушин Григорий Семенов: 2 / 15 | крестьянин - сын Рушина Семена Кузьмина [6]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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