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Малина Дарья Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Малина Дарья Андреева
Пол
жен
Номер записи
2362
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
211
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Малина Прокофия Астафьева [1]
Возраст по прошлой РС
39
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1743
Год смерти
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 860об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 211
01 | Малин Прокофий Астафьев: 42 / - | крестьянин - глава
02 | Малина Дарья Андреева: 39 / - | крестьянка - жена Малина Прокофия Астафьева [1]
03 | Малин Василий Прокофьев: 17 / 30 | крестьянин - сын Малина Прокофия Астафьева [1]
04 | Малина Варвара Петрова: 19 / 32 | крестьянка - жена Малина Василия Прокофьева [3]
05 | Малин Иван Прокофьев: 9 / 22 | крестьянин - сын Малина Прокофия Астафьева [1]
06 | Малина Анастасия Иванова: - / 24 | крестьянка - жена Малина Ивана Прокофьева [5]
07 | Малин Алексей Прокофьев: - / 6 | крестьянин - сын Малина Прокофия Астафьева [1]
08 | Малина Дарья Парфенова: 53 / - | крестьянская вдова -
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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