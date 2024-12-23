Малина Дарья Андреева
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Малина Дарья Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2362
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 211
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Малина Прокофия Астафьева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 39
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1785
- Год рождения вычисленный
- 1743
- Год смерти
- 1785
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 860об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 211
01 | Малин Прокофий Астафьев: 42 / - | крестьянин - глава
02 | Малина Дарья Андреева: 39 / - | крестьянка - жена Малина Прокофия Астафьева [1]
03 | Малин Василий Прокофьев: 17 / 30 | крестьянин - сын Малина Прокофия Астафьева [1]
04 | Малина Варвара Петрова: 19 / 32 | крестьянка - жена Малина Василия Прокофьева [3]
05 | Малин Иван Прокофьев: 9 / 22 | крестьянин - сын Малина Прокофия Астафьева [1]
06 | Малина Анастасия Иванова: - / 24 | крестьянка - жена Малина Ивана Прокофьева [5]
07 | Малин Алексей Прокофьев: - / 6 | крестьянин - сын Малина Прокофия Астафьева [1]
08 | Малина Дарья Парфенова: 53 / - | крестьянская вдова -
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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