Спирин Андрей Антонов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Спирин Андрей Антонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2357
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 210
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Спирина Антона Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 860
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 210
01 | Спирин Антон Васильев: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Спирина Афимья Лаврентьева: 39 / - | крестьянка - жена Спирина Антона Васильева [1]
03 | Спирина Прасковья Федорова: 37 / 50 | крестьянская вдова -
04 | Спирина Матрена Васильева: - / 30 | крестьянка - сестра Спирина Антона Васильева [1]
05 | Спирин Семен Антонов: 13 / 26 | крестьянин - сын Спирина Антона Васильева [1]
06 | Спирина Акулина Матвеева: - / 28 | крестьянка - жена Спирина Семена Антонова [5]
07 | Спирин Андрей Антонов: 5 / 18 | крестьянин - сын Спирина Антона Васильева [1]
08 | Спирина Ирина Антонова: 2 / - | крестьянка - дочь Спирина Антона Васильева [1]
09 | Спирин Петр: 11 / 24 | крестьянин - сын Спириной Прасковьи Федоровой [3]
10 | Спирина Авдотья Иванова: - / 27 | крестьянка - жена Спирина Петра [9]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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