Спирин Семен Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпирин Семен Антонов

Спирин Семен Антонов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Спирин Семен Антонов
Пол
муж
Номер записи
2355
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
210
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Спирина Антона Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 860
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 210
01 | Спирин Антон Васильев: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Спирина Афимья Лаврентьева: 39 / - | крестьянка - жена Спирина Антона Васильева [1]
03 | Спирина Прасковья Федорова: 37 / 50 | крестьянская вдова -
04 | Спирина Матрена Васильева: - / 30 | крестьянка - сестра Спирина Антона Васильева [1]
05 | Спирин Семен Антонов: 13 / 26 | крестьянин - сын Спирина Антона Васильева [1]
06 | Спирина Акулина Матвеева: - / 28 | крестьянка - жена Спирина Семена Антонова [5]
07 | Спирин Андрей Антонов: 5 / 18 | крестьянин - сын Спирина Антона Васильева [1]
08 | Спирина Ирина Антонова: 2 / - | крестьянка - дочь Спирина Антона Васильева [1]
09 | Спирин Петр: 11 / 24 | крестьянин - сын Спириной Прасковьи Федоровой [3]
10 | Спирина Авдотья Иванова: - / 27 | крестьянка - жена Спирина Петра [9]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.