Спирина Авдотья Васильева
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Спирина Авдотья Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2350
- Сословие
- крестьянская вдова
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 209
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- мать Спирина Гаврилы Петрова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 47
- Возраст по текущей РС
- 60
- Год рождения вычисленный
- 1735
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 859а-об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 209
01 | Спирин Гаврила Петров: 12 / 25 | крестьянин - глава
02 | Спирина Авдотья Васильева: 47 / 60 | крестьянская вдова - мать Спирина Гаврилы Петрова [1]
- Комментарий наборщика
- Вдова Спирина Петра Иванова.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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