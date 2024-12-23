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Спирин Гаврила Петров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Спирин Гаврила Петров
Пол
муж
Номер записи
2349
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
209
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 859а-об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 209
01 | Спирин Гаврила Петров: 12 / 25 | крестьянин - глава
02 | Спирина Авдотья Васильева: 47 / 60 | крестьянская вдова - мать Спирина Гаврилы Петрова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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