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Спирина Аграфена Егорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Спирина Аграфена Егорова
Пол
жен
Номер записи
2348
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
208
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Спирина Егора Максимова [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 859а-об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 208
01 | Спирин Егор Максимов: 40 / - | крестьянин - глава
02 | Спирина Анисья Петрова: 27 / - | крестьянка - жена Спирина Егора Максимова [1]
03 | Спирин Василий Егоров: 12 / 25 | крестьянин - сын Спирина Егора Максимова [1]
04 | Спирин Яков Егоров: 3 / 16 | крестьянин - сын Спирина Егора Максимова [1]
05 | Спирина Прасковья Егорова: 16 / - | крестьянка - дочь Спирина Егора Максимова [1]
06 | Спирина Аграфена Егорова: 12 / 25 | крестьянка - дочь Спирина Егора Максимова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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