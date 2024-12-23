Спирин Василий Егоров
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Спирин Василий Егоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2345
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 208
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Спирина Егора Максимова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 12
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 859а-об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 208
01 | Спирин Егор Максимов: 40 / - | крестьянин - глава
02 | Спирина Анисья Петрова: 27 / - | крестьянка - жена Спирина Егора Максимова [1]
03 | Спирин Василий Егоров: 12 / 25 | крестьянин - сын Спирина Егора Максимова [1]
04 | Спирин Яков Егоров: 3 / 16 | крестьянин - сын Спирина Егора Максимова [1]
05 | Спирина Прасковья Егорова: 16 / - | крестьянка - дочь Спирина Егора Максимова [1]
06 | Спирина Аграфена Егорова: 12 / 25 | крестьянка - дочь Спирина Егора Максимова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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