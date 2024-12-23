Спирин Максим Андреев
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Спирин Максим Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2339
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 207
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Спирина Андрея Петрова [4]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 859а
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 207
01 | Спирин Василий Петров: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Спирина Мария Семенова: 62 / - | крестьянка - мать Спирина Василия Петрова [1]
03 | Спирина Мавра Афанасьева: 44 / - | крестьянка - жена Спирина Василия Петрова [1]
04 | Спирин Андрей Петров: 44 / 57 | крестьянин - брат Спирина Василия Петрова [1]
05 | Спирина Марина Афанасьева: 44 / 57 | крестьянка - жена Спирина Андрея Петрова [4]
06 | Спирин Михаил Андреев: 17 / 30 | крестьянин - сын Спирина Андрея Петрова [4]
07 | Спирина Екатерина Иванова: - / 35 | крестьянка - жена Спирина Михаила Андреева [6]
08 | Спирин Максим Андреев: 10 / 23 | крестьянин - сын Спирина Андрея Петрова [4]
09 | Спирина Дарья Антонова: - / 25 | крестьянка - жена Спирина Максима Андреева [8]
10 | Спирина Наталья Андреева: 22 / - | крестьянка - дочь Спирина Андрея Петрова [4]
11 | Спирина Пелагея Андреева: 7 / - | крестьянка - дочь Спирина Андрея Петрова [4]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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