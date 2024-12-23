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Спирина Екатерина Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Спирина Екатерина Иванова
Пол
жен
Номер записи
2338
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
207
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Спирина Михаила Андреева [6]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 859а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 207
01 | Спирин Василий Петров: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Спирина Мария Семенова: 62 / - | крестьянка - мать Спирина Василия Петрова [1]
03 | Спирина Мавра Афанасьева: 44 / - | крестьянка - жена Спирина Василия Петрова [1]
04 | Спирин Андрей Петров: 44 / 57 | крестьянин - брат Спирина Василия Петрова [1]
05 | Спирина Марина Афанасьева: 44 / 57 | крестьянка - жена Спирина Андрея Петрова [4]
06 | Спирин Михаил Андреев: 17 / 30 | крестьянин - сын Спирина Андрея Петрова [4]
07 | Спирина Екатерина Иванова: - / 35 | крестьянка - жена Спирина Михаила Андреева [6]
08 | Спирин Максим Андреев: 10 / 23 | крестьянин - сын Спирина Андрея Петрова [4]
09 | Спирина Дарья Антонова: - / 25 | крестьянка - жена Спирина Максима Андреева [8]
10 | Спирина Наталья Андреева: 22 / - | крестьянка - дочь Спирина Андрея Петрова [4]
11 | Спирина Пелагея Андреева: 7 / - | крестьянка - дочь Спирина Андрея Петрова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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