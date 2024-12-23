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Спирин Павел Алексеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Спирин Павел Алексеев
Пол
муж
Номер записи
2328
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
206
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Спирина Алексея Ларионова [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 859об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 206
01 | Спирин Алексей Ларионов: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Спирина Степанида Тимофеева: 28 / - | крестьянка - жена Спирина Алексея Ларионова [1]
03 | Спирин Максим Ларионов: 26 / - | крестьянин - брат Спирина Алексея Ларионова [1]
04 | Спирина Анна Тимофеева: 24 / 37 | крестьянка - жена Спирина Максима Ларионова [3]
05 | Спирин Иван Андреев: 18 / - | крестьянин - племянник Спирина Алексея Ларионова [1]
06 | Спирин Иван Андреев: 14 / 27 | крестьянин - племянник Спирина Алексея Ларионова [1]
07 | Спирина Аграфена Андреева: 12 / 25 | крестьянка - племянница Спирина Алексея Ларионова [1]
08 | Спирин Иван Алексеев: 10 / 23 | крестьянин - сын Спирина Алексея Ларионова [1]
09 | Спирин Павел Алексеев: 3 / 16 | крестьянин - сын Спирина Алексея Ларионова [1]
10 | Спирина Ульяна Алексеева: 11 / 24 | крестьянка - дочь Спирина Алексея Ларионова [1]
11 | Спирин Василий Максимов: 3 / 16 | крестьянин - сын Спирина Максима Ларионова [3]
12 | Спирин Герасим Максимов: 0 / - | крестьянин - сын Спирина Максима Ларионова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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