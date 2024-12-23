Спирин Максим Ларионов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Спирин Максим Ларионов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2322
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 206
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- брат Спирина Алексея Ларионова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 26
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1788
- Год рождения вычисленный
- 1756
- Год смерти
- 1788
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 859об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 206
01 | Спирин Алексей Ларионов: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Спирина Степанида Тимофеева: 28 / - | крестьянка - жена Спирина Алексея Ларионова [1]
03 | Спирин Максим Ларионов: 26 / - | крестьянин - брат Спирина Алексея Ларионова [1]
04 | Спирина Анна Тимофеева: 24 / 37 | крестьянка - жена Спирина Максима Ларионова [3]
05 | Спирин Иван Андреев: 18 / - | крестьянин - племянник Спирина Алексея Ларионова [1]
06 | Спирин Иван Андреев: 14 / 27 | крестьянин - племянник Спирина Алексея Ларионова [1]
07 | Спирина Аграфена Андреева: 12 / 25 | крестьянка - племянница Спирина Алексея Ларионова [1]
08 | Спирин Иван Алексеев: 10 / 23 | крестьянин - сын Спирина Алексея Ларионова [1]
09 | Спирин Павел Алексеев: 3 / 16 | крестьянин - сын Спирина Алексея Ларионова [1]
10 | Спирина Ульяна Алексеева: 11 / 24 | крестьянка - дочь Спирина Алексея Ларионова [1]
11 | Спирин Василий Максимов: 3 / 16 | крестьянин - сын Спирина Максима Ларионова [3]
12 | Спирин Герасим Максимов: 0 / - | крестьянин - сын Спирина Максима Ларионова [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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