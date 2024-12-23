Спирин Степан Семенов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Спирин Степан Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2319
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 205
- Номер в семье/дворе
- 15
- Родственная связь
- сын Спирина Семена Степанова [3]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 859
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 205
01 | Спирин Яков Степанов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Спирина Агафья Сергеева: 41 / 54 | крестьянка - жена Спирина Якова Степанова [1]
03 | Спирин Семен Степанов: 32 / 45 | крестьянин - брат Спирина Якова Степанова [1]
04 | Спирина Авдотья Иванова: 33 / 46 | крестьянка - жена Спирина Семена Степанова [3]
05 | Спирин Иван Яковлев: 17 / 30 | крестьянин - сын Спирина Якова Степанова [1]
06 | Спирина Дарья Дмитриева: 27 / 39 | крестьянка - жена Спирина Ивана Яковлева [5]
07 | Спирин Василий Яковлев: 13 / 26 | крестьянин - сын Спирина Якова Степанова [1]
08 | Спирина Варвара Николаева: - / 28 | крестьянка - жена Спирина Василия Яковлева [7]
09 | Спирин Семен Яковлев: 11 / - | крестьянин - сын Спирина Якова Степанова [1]
10 | Спирин Василий Яковлев: 5 / 18 | крестьянин - сын Спирина Якова Степанова [1]
11 | Спирина Анна Яковлева: 19 / - | крестьянка - дочь Спирина Якова Степанова [1]
12 | Спирина Елена Яковлева: 15 / - | крестьянка - дочь Спирина Якова Степанова [1]
13 | Спирин Михаил Семенов: 12 / 25 | крестьянин - сын Спирина Семена Степанова [3]
14 | Спирина Варвара Сергеева: - / 28 | крестьянка - жена Спирина Михаила Семенова [13]
15 | Спирин Степан Семенов: - / 10 | крестьянин - сын Спирина Семена Степанова [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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