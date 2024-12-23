Спирина Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпирина Авдотья Иванова

Спирина Авдотья Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Спирина Авдотья Иванова
Пол
жен
Номер записи
2308
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
205
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Спирина Семена Степанова [3]
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1749
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 858об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 205
01 | Спирин Яков Степанов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Спирина Агафья Сергеева: 41 / 54 | крестьянка - жена Спирина Якова Степанова [1]
03 | Спирин Семен Степанов: 32 / 45 | крестьянин - брат Спирина Якова Степанова [1]
04 | Спирина Авдотья Иванова: 33 / 46 | крестьянка - жена Спирина Семена Степанова [3]
05 | Спирин Иван Яковлев: 17 / 30 | крестьянин - сын Спирина Якова Степанова [1]
06 | Спирина Дарья Дмитриева: 27 / 39 | крестьянка - жена Спирина Ивана Яковлева [5]
07 | Спирин Василий Яковлев: 13 / 26 | крестьянин - сын Спирина Якова Степанова [1]
08 | Спирина Варвара Николаева: - / 28 | крестьянка - жена Спирина Василия Яковлева [7]
09 | Спирин Семен Яковлев: 11 / - | крестьянин - сын Спирина Якова Степанова [1]
10 | Спирин Василий Яковлев: 5 / 18 | крестьянин - сын Спирина Якова Степанова [1]
11 | Спирина Анна Яковлева: 19 / - | крестьянка - дочь Спирина Якова Степанова [1]
12 | Спирина Елена Яковлева: 15 / - | крестьянка - дочь Спирина Якова Степанова [1]
13 | Спирин Михаил Семенов: 12 / 25 | крестьянин - сын Спирина Семена Степанова [3]
14 | Спирина Варвара Сергеева: - / 28 | крестьянка - жена Спирина Михаила Семенова [13]
15 | Спирин Степан Семенов: - / 10 | крестьянин - сын Спирина Семена Степанова [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.