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Лебедева Наталья Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Лебедева Наталья Васильева
Пол
жен
Номер записи
2298
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
204
Номер в семье/дворе
17
Родственная связь
дочь Лебедева Василия Васильева [4]
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 858
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 204
01 | Лебедев Петр Васильев: 43 / 56 | крестьянин - глава
02 | Лебедева Авдотья Иванова: 66 / - | крестьянская вдова - мать Лебедева Петра Васильева [1]
03 | Лебедева Прасковья Артемьева: 47 / 50 | крестьянка - жена Лебедева Петра Васильева [1]
04 | Лебедев Василий Васильев: 49 / - | крестьянин - брат Лебедева Петра Васильева [1]
05 | Лебедева Прасковья Михайлова: 43 / 56 | крестьянка - жена Лебедева Василия Васильева [4]
06 | Лебедев Тимофей Васильев: 39 / 52 | крестьянин - брат Лебедева Петра Васильева [1]
07 | Лебедева Афимья Максимова: 42 / 55 | крестьянка - жена Лебедева Тимофея Васильева [6]
08 | Лебедев Андрей Васильев: 36 / 49 | крестьянин - брат Лебедева Петра Васильева [1]
09 | Лебедева Феодосия Иванова: 29 / 42 | крестьянка - жена Лебедева Андрея Васильева [8]
10 | Лебедева Прасковья Васильева: 35 / - | крестьянка - сестра Лебедева Петра Васильева [1]
11 | Лебедева Авдотья Петрова: 16 / - | крестьянка - дочь Лебедева Петра Васильева [1]
12 | Лебедева Мария Петрова: 10 / 23 | крестьянка - дочь Лебедева Петра Васильева [1]
13 | Лебедева Дарья Петрова: 6 / 19 | крестьянка - дочь Лебедева Петра Васильева [1]
14 | Лебедев Иван Васильев: 10 / 23 | крестьянин - сын Лебедева Василия Васильева [4]
15 | Лебедев Сергей Васильев: 8 / - | крестьянин - сын Лебедева Василия Васильева [4]
16 | Лебедева Ирина Васильева: 15 / - | крестьянка - дочь Лебедева Василия Васильева [4]
17 | Лебедева Наталья Васильева: 6 / 19 | крестьянка - дочь Лебедева Василия Васильева [4]
18 | Лебедев Алексей Тимофеев: 9 / - | крестьянин - сын Лебедева Тимофея Васильева [6]
19 | Лебедев Иван Тимофеев: 9 / 22 | крестьянин - сын Лебедева Тимофея Васильева [6]
20 | Лебедева Афимья Тимофеева: 10 / - | крестьянка - дочь Лебедева Тимофея Васильева [6]
21 | Лебедев Степан Андреев: 3 / 16 | крестьянин - сын Лебедева Андрея Васильева [8]
22 | Лебедева Авдотья Андреева: 8 / - | крестьянка - дочь Лебедева Андрея Васильева [8]
23 | Лебедева Татьяна Андреева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Лебедева Андрея Васильева [8]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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