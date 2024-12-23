Лебедев Василий Васильев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Лебедев Василий Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2285
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 204
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- брат Лебедева Петра Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 49
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1786
- Год рождения вычисленный
- 1733
- Год смерти
- 1786
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 857об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 204
01 | Лебедев Петр Васильев: 43 / 56 | крестьянин - глава
02 | Лебедева Авдотья Иванова: 66 / - | крестьянская вдова - мать Лебедева Петра Васильева [1]
03 | Лебедева Прасковья Артемьева: 47 / 50 | крестьянка - жена Лебедева Петра Васильева [1]
04 | Лебедев Василий Васильев: 49 / - | крестьянин - брат Лебедева Петра Васильева [1]
05 | Лебедева Прасковья Михайлова: 43 / 56 | крестьянка - жена Лебедева Василия Васильева [4]
06 | Лебедев Тимофей Васильев: 39 / 52 | крестьянин - брат Лебедева Петра Васильева [1]
07 | Лебедева Афимья Максимова: 42 / 55 | крестьянка - жена Лебедева Тимофея Васильева [6]
08 | Лебедев Андрей Васильев: 36 / 49 | крестьянин - брат Лебедева Петра Васильева [1]
09 | Лебедева Феодосия Иванова: 29 / 42 | крестьянка - жена Лебедева Андрея Васильева [8]
10 | Лебедева Прасковья Васильева: 35 / - | крестьянка - сестра Лебедева Петра Васильева [1]
11 | Лебедева Авдотья Петрова: 16 / - | крестьянка - дочь Лебедева Петра Васильева [1]
12 | Лебедева Мария Петрова: 10 / 23 | крестьянка - дочь Лебедева Петра Васильева [1]
13 | Лебедева Дарья Петрова: 6 / 19 | крестьянка - дочь Лебедева Петра Васильева [1]
14 | Лебедев Иван Васильев: 10 / 23 | крестьянин - сын Лебедева Василия Васильева [4]
15 | Лебедев Сергей Васильев: 8 / - | крестьянин - сын Лебедева Василия Васильева [4]
16 | Лебедева Ирина Васильева: 15 / - | крестьянка - дочь Лебедева Василия Васильева [4]
17 | Лебедева Наталья Васильева: 6 / 19 | крестьянка - дочь Лебедева Василия Васильева [4]
18 | Лебедев Алексей Тимофеев: 9 / - | крестьянин - сын Лебедева Тимофея Васильева [6]
19 | Лебедев Иван Тимофеев: 9 / 22 | крестьянин - сын Лебедева Тимофея Васильева [6]
20 | Лебедева Афимья Тимофеева: 10 / - | крестьянка - дочь Лебедева Тимофея Васильева [6]
21 | Лебедев Степан Андреев: 3 / 16 | крестьянин - сын Лебедева Андрея Васильева [8]
22 | Лебедева Авдотья Андреева: 8 / - | крестьянка - дочь Лебедева Андрея Васильева [8]
23 | Лебедева Татьяна Андреева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Лебедева Андрея Васильева [8]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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