Железнов Иван Филиппов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Железнов Иван Филиппов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2277
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 203
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Железнова Филиппа Егорова [3]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Возраст по текущей РС
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 857
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 203
01 | Железнов Дмитрий Михайлов: 46 / 59 | крестьянин - глава
02 | Железнова Аграфена Данилова: 49 / - | крестьянка - жена Железнова Дмитрия Михайлова [1]
03 | Железнов Филипп Егоров: 37 / 50 | крестьянин - двоюродный брат Железнова Дмитрия Михайлова [1]
04 | Железнова Агафья Семенова: 35 / 48 | крестьянка - жена Железнова Филиппа Егорова [3]
05 | Железнова Марфа Дмитриева: 15 / - | крестьянка - дочь Железнова Дмитрия Егорова [1]
06 | Железнов Василий Филиппов: 11 / 24 | крестьянин - сын Железнова Филиппа Егорова [3]
07 | Железнова Мавра Савельева: - / 26 | крестьянка - жена Железнова Василия Филиппова [6]
08 | Железнов Иван Филиппов: 8 / 21 | крестьянин - сын Железнова Филиппа Егорова [3]
09 | Железнов Зиновий Филиппов: 6 / 19 | крестьянин - сын Железнова Филиппа Егорова [3]
10 | Железнова Матрена Филиппова: 4 / - | крестьянка - дочь Железнова Филиппа Егорова [3]
11 | Железнова Акулина Филиппова: 2 / - | крестьянка - дочь Железнова Филиппа Егорова [3]
12 | Железнова Домна Кириллова: 6 / 19 | крестьянка - племянница Железнова Филиппа Егорова [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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