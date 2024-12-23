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Железнова Марфа Дмитриева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Железнова Марфа Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
2274
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
203
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Железнова Дмитрия Егорова [1]
Возраст по прошлой РС
15
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 857
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 203
01 | Железнов Дмитрий Михайлов: 46 / 59 | крестьянин - глава
02 | Железнова Аграфена Данилова: 49 / - | крестьянка - жена Железнова Дмитрия Михайлова [1]
03 | Железнов Филипп Егоров: 37 / 50 | крестьянин - двоюродный брат Железнова Дмитрия Михайлова [1]
04 | Железнова Агафья Семенова: 35 / 48 | крестьянка - жена Железнова Филиппа Егорова [3]
05 | Железнова Марфа Дмитриева: 15 / - | крестьянка - дочь Железнова Дмитрия Егорова [1]
06 | Железнов Василий Филиппов: 11 / 24 | крестьянин - сын Железнова Филиппа Егорова [3]
07 | Железнова Мавра Савельева: - / 26 | крестьянка - жена Железнова Василия Филиппова [6]
08 | Железнов Иван Филиппов: 8 / 21 | крестьянин - сын Железнова Филиппа Егорова [3]
09 | Железнов Зиновий Филиппов: 6 / 19 | крестьянин - сын Железнова Филиппа Егорова [3]
10 | Железнова Матрена Филиппова: 4 / - | крестьянка - дочь Железнова Филиппа Егорова [3]
11 | Железнова Акулина Филиппова: 2 / - | крестьянка - дочь Железнова Филиппа Егорова [3]
12 | Железнова Домна Кириллова: 6 / 19 | крестьянка - племянница Железнова Филиппа Егорова [3]
Комментарий наборщика
Возможно, выдана в замужество за Болавленкова Григория Степанова (см. л.818 того же дела). Несоответствие по возрасту 5 лет.
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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