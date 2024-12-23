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Железнов Семен Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Железнов Семен Федоров
Пол
муж
Номер записи
2269
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
202
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Железнова Федора Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 856об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 202
01 | Железнов Федор Васильев: 29 / 42 | крестьянин - глава
02 | Железнова Елена Иванова: 59 / - | крестьянская вдова - мать Железнова Федора Васильева [1]
03 | Железнова Дарья Гаврилова: 29 / 42 | крестьянка - жена Железнова Федора Васильева [1]
04 | Железнов Семен Федоров: 3 / 16 | крестьянин - сын Железнова Федора Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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