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Железнова Елена Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Железнова Елена Иванова
Пол
жен
Номер записи
2267
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
202
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Железнова Федора Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
59
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1723
Год смерти
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 856об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 202
01 | Железнов Федор Васильев: 29 / 42 | крестьянин - глава
02 | Железнова Елена Иванова: 59 / - | крестьянская вдова - мать Железнова Федора Васильева [1]
03 | Железнова Дарья Гаврилова: 29 / 42 | крестьянка - жена Железнова Федора Васильева [1]
04 | Железнов Семен Федоров: 3 / 16 | крестьянин - сын Железнова Федора Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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