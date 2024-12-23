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Железнова Екатерина Патрикеева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Железнова Екатерина Патрикеева
Пол
жен
Номер записи
2264
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
201
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Железнова Никиты Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
17
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1787
Год рождения вычисленный
1765
Год смерти
1787
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 856об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 201
01 | Железнов Никита Андреев: 20 / 33 | крестьянин - глава
02 | Железнова Авдотья Осипова: 54 / - | крестьянская вдова - мать Железнова Никиты Андреева [1]
03 | Железнова Екатерина Патрикеева: 17 / - | крестьянка - жена Железнова Никиты Андреева [1]
04 | Железнов Иван Андреев: 16 / - | крестьянин - брат Железнова Никиты Андреева [1]
Комментарий наборщика
Дочь Патрикея Семенова: см. РС 1782 г.: ЦАНО ф.60 оп.1 д.3 л.22.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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