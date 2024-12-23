Железнов Никита Андреев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Железнов Никита Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2262
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 201
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 20
- Возраст по текущей РС
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1762
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 856об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 201
01 | Железнов Никита Андреев: 20 / 33 | крестьянин - глава
02 | Железнова Авдотья Осипова: 54 / - | крестьянская вдова - мать Железнова Никиты Андреева [1]
03 | Железнова Екатерина Патрикеева: 17 / - | крестьянка - жена Железнова Никиты Андреева [1]
04 | Железнов Иван Андреев: 16 / - | крестьянин - брат Железнова Никиты Андреева [1]
- Комментарий наборщика
- Фамилия в текущей РС не указана. Приведена согласно ревизии 1762 г.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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