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Железнов Никита Андреев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Железнов Никита Андреев
Пол
муж
Номер записи
2262
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
201
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 856об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 201
01 | Железнов Никита Андреев: 20 / 33 | крестьянин - глава
02 | Железнова Авдотья Осипова: 54 / - | крестьянская вдова - мать Железнова Никиты Андреева [1]
03 | Железнова Екатерина Патрикеева: 17 / - | крестьянка - жена Железнова Никиты Андреева [1]
04 | Железнов Иван Андреев: 16 / - | крестьянин - брат Железнова Никиты Андреева [1]
Комментарий наборщика
Фамилия в текущей РС не указана. Приведена согласно ревизии 1762 г.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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