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Фекла Алферова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Фекла Алферова
Пол
жен
Номер записи
2249
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
200
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Кузьмы Силантьева [1]
Возраст по прошлой РС
59
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1723
Год смерти
1789
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 856
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 200
01 | Кузьма Силантьев: 27 / 40 | крестьянин - глава
02 | Фекла Алферова: 59 / - | крестьянская вдова - мать Кузьмы Силантьева [1]
03 | Матрена Егорова: 35 / - | крестьянка - жена Кузьмы Силантьева [1]
04 | Дмитрий Силантьев: 23 / 36 | крестьянин - брат Кузьмы Силантьева [1]
05 | Авдотья Алексеева: 26 / 39 | крестьянка - жена Дмитрия Силантьева [4]
06 | Захар Кузьмин: 12 / 25 | крестьянин - сын Кузьмы Силантьева [1]
07 | Фекла Федорова: - / 27 | крестьянка - жена Захара Кузьмина [6]
08 | Иван Кузьмин: 9 / 22 | крестьянин - сын Кузьмы Силантьева [1]
09 | Вавил Кузьмин: 8 / - | крестьянин - сын Кузьмы Силантьева [1]
10 | Еким Кузьмин: 1 / - | крестьянин - сын Кузьмы Силантьева [1]
11 | Анна Кузьмина: 2 / - | крестьянка - дочь Кузьмы Силантьева [1]
12 | Семен Дмитриев: - / 12 | крестьянин - сын Дмитрия Силантьева [4]
13 | Иван Дмитриев: - / 9 | крестьянин - сын Дмитрия Силантьева [4]
14 | Тимофей Дмитриев: - / 4 | крестьянин - сын Дмитрия Силантьева [4]
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