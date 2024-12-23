Кузьма Силантьев
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Кузьма Силантьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2248
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 200
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 27
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1755
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 856
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 200
01 | Кузьма Силантьев: 27 / 40 | крестьянин - глава
02 | Фекла Алферова: 59 / - | крестьянская вдова - мать Кузьмы Силантьева [1]
03 | Матрена Егорова: 35 / - | крестьянка - жена Кузьмы Силантьева [1]
04 | Дмитрий Силантьев: 23 / 36 | крестьянин - брат Кузьмы Силантьева [1]
05 | Авдотья Алексеева: 26 / 39 | крестьянка - жена Дмитрия Силантьева [4]
06 | Захар Кузьмин: 12 / 25 | крестьянин - сын Кузьмы Силантьева [1]
07 | Фекла Федорова: - / 27 | крестьянка - жена Захара Кузьмина [6]
08 | Иван Кузьмин: 9 / 22 | крестьянин - сын Кузьмы Силантьева [1]
09 | Вавил Кузьмин: 8 / - | крестьянин - сын Кузьмы Силантьева [1]
10 | Еким Кузьмин: 1 / - | крестьянин - сын Кузьмы Силантьева [1]
11 | Анна Кузьмина: 2 / - | крестьянка - дочь Кузьмы Силантьева [1]
12 | Семен Дмитриев: - / 12 | крестьянин - сын Дмитрия Силантьева [4]
13 | Иван Дмитриев: - / 9 | крестьянин - сын Дмитрия Силантьева [4]
14 | Тимофей Дмитриев: - / 4 | крестьянин - сын Дмитрия Силантьева [4]
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