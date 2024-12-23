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Теунова Дарья Михайлова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Теунова Дарья Михайлова
Пол
жен
Номер записи
2247
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
199
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
47
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1735
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 856
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 199
01 | Теунова Дарья Михайлова: 47 / 60 | крестьянская вдова - глава
Комментарий наборщика
Фамилия в текущей РС не указана. Приведена согласно ревизии 1762 г.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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