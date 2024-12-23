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Аграфена Павлова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Аграфена Павлова
Пол
жен
Номер записи
2246
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
198
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Павла Лаврентьева [1]
Возраст по прошлой РС
14
Куда убыл
д. Сальниково, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 855об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 198
01 | Павел Лаврентьев: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Авдотья Семенова: 48 / - | крестьянка - жена Павла Ларентьева [1]
03 | Тимофей Павлов: 23 / - | крестьянин - сын Павла Лаврентьева [1]
04 | Лукерья Ильина: 28 / - | крестьянка - жена Тимофея Павлова [3]
05 | Домна Павлова: 16 / - | крестьянка - дочь Павла Лаврентьева [1]
06 | Аграфена Павлова: 14 / - | крестьянка - дочь Павла Лаврентьева [1]
Комментарий наборщика
Выдана в замужество за Сангалова Николая Кузьмина (ЦАНО ф.60 оп.2 д.9 л.139об).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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