Аграфена Павлова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Аграфена Павлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2246
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 198
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Павла Лаврентьева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 14
- Куда убыл
- д. Сальниково, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина выбытия
- выдана в замужество
- Год рождения вычисленный
- 1768
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 855об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 198
01 | Павел Лаврентьев: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Авдотья Семенова: 48 / - | крестьянка - жена Павла Ларентьева [1]
03 | Тимофей Павлов: 23 / - | крестьянин - сын Павла Лаврентьева [1]
04 | Лукерья Ильина: 28 / - | крестьянка - жена Тимофея Павлова [3]
05 | Домна Павлова: 16 / - | крестьянка - дочь Павла Лаврентьева [1]
06 | Аграфена Павлова: 14 / - | крестьянка - дочь Павла Лаврентьева [1]
- Комментарий наборщика
- Выдана в замужество за Сангалова Николая Кузьмина (ЦАНО ф.60 оп.2 д.9 л.139об).
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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