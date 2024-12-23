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Лукерья Ильина

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Лукерья Ильина
Пол
жен
Номер записи
2244
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
198
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Тимофея Павлова [3]
Возраст по прошлой РС
28
Причина выбытия
солдатка
Год рождения вычисленный
1754
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 855об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 198
01 | Павел Лаврентьев: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Авдотья Семенова: 48 / - | крестьянка - жена Павла Ларентьева [1]
03 | Тимофей Павлов: 23 / - | крестьянин - сын Павла Лаврентьева [1]
04 | Лукерья Ильина: 28 / - | крестьянка - жена Тимофея Павлова [3]
05 | Домна Павлова: 16 / - | крестьянка - дочь Павла Лаврентьева [1]
06 | Аграфена Павлова: 14 / - | крестьянка - дочь Павла Лаврентьева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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