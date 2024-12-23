Мария Егорова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Мария Егорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2240
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 197
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Егора Степанова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1787
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Год смерти
- 1787
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 855об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 197
01 | Егор Степанов: 46 / 59 | крестьянин - глава
02 | Пелагея Родионова: 42 / 55 | крестьянка - жена Егора Степанова [1]
03 | Екатерина Степанова: 39 / 52 | крестьянка - сестра Егора Степанова [3]
04 | Андрей Егоров: 18 / - | крестьянин - сын Егора Степанова [1]
05 | Анна Егорова: 19 / - | крестьянка - дочь Егора Степанова [1]
06 | Ирина Егорова: 14 / - | крестьянка - дочь Егора Степанова [1]
07 | Мария Егорова: 4 / - | крестьянка - дочь Егора Степанова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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