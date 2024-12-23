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Анна Егорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Анна Егорова
Пол
жен
Номер записи
2238
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
197
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Егора Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
19
Куда убыл
д. Озерки, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 855об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 197
01 | Егор Степанов: 46 / 59 | крестьянин - глава
02 | Пелагея Родионова: 42 / 55 | крестьянка - жена Егора Степанова [1]
03 | Екатерина Степанова: 39 / 52 | крестьянка - сестра Егора Степанова [3]
04 | Андрей Егоров: 18 / - | крестьянин - сын Егора Степанова [1]
05 | Анна Егорова: 19 / - | крестьянка - дочь Егора Степанова [1]
06 | Ирина Егорова: 14 / - | крестьянка - дочь Егора Степанова [1]
07 | Мария Егорова: 4 / - | крестьянка - дочь Егора Степанова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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