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Пелагея Родионова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Пелагея Родионова
Пол
жен
Номер записи
2235
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
197
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Егора Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
42
Возраст по текущей РС
55
Год рождения вычисленный
1740
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 855
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 197
01 | Егор Степанов: 46 / 59 | крестьянин - глава
02 | Пелагея Родионова: 42 / 55 | крестьянка - жена Егора Степанова [1]
03 | Екатерина Степанова: 39 / 52 | крестьянка - сестра Егора Степанова [3]
04 | Андрей Егоров: 18 / - | крестьянин - сын Егора Степанова [1]
05 | Анна Егорова: 19 / - | крестьянка - дочь Егора Степанова [1]
06 | Ирина Егорова: 14 / - | крестьянка - дочь Егора Степанова [1]
07 | Мария Егорова: 4 / - | крестьянка - дочь Егора Степанова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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