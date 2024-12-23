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Маслова Аграфена Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Маслова Аграфена Иванова
Пол
жен
Номер записи
2233
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
196
Номер в семье/дворе
16
Родственная связь
дочь Маслова Ивана Афанасьева [4]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 855
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 196
01 | Маслов Яков Иванов: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Маслова Марфа Клементьева: 49 / - | крестьянка - жена Маслова Якова Иванова [1]
03 | Маслова Афимья Максимова: 49 / 62 | крестьянская вдова - сноха Маслова Якова Иванова [1]
04 | Маслов Иван Афанасьев: 21 / 34 | крестьянин - сын Масловой Афимьи Максимовой [3]
05 | Маслова Екатерина Афанасьева: 24 / 37 | крестьянка - жена Маслова Ивана Афанасьева [4]
06 | Маслов Дмитрий Яковлев: 23 / 36 | крестьянин - сын Маслова Якова Иванова [1]
07 | Маслова Лукерья Ильина: 29 / 42 | крестьянка - жена Маслова Дмитрия Яковлева [6]
08 | Маслов Федор Яковлев: 13 / 26 | крестьянин - сын Маслова Якова Иванова [1]
09 | Маслова Устинья Евсеева: - / 25 | крестьянка - жена Маслова Федора Яковлева [8]
10 | Маслов Герасим Яковлев: 10 / 23 | крестьянин - сын Маслова Якова Иванова [1]
11 | Маслова Анастасия Прокофьева: - / 25 | крестьянка - жена Маслова Герасима Яковлева [10]
12 | Маслова Афимья Яковлева: 15 / - | крестьянка - дочь Маслова Якова Иванова [1]
13 | Маслова Аграфена Иванова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Маслова Ивана Афанасьева [4]
14 | Маслова Анна Иванова: 0 / - | крестьянка - дочь Маслова Ивана Афанасьева [4]
15 | Маслов Дмитрий Иванов: - / 11 | крестьянин - сын Маслова Ивана Афанасьева [4]
16 | Маслова Аграфена Иванова: - / 12 | крестьянка - дочь Маслова Ивана Афанасьева [4]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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