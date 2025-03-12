Маслов Яков Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслов Яков Иванов

Маслов Яков Иванов

Из справочника
Ревизская сказка с. Новый Усад за 1795 год
ФИО
Маслов Яков Иванов
Пол
муж
Номер записи
2218
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
196
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
49
Причина выбытия
умер
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1733
Год смерти
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 854об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 196
01 | Маслов Яков Иванов: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Маслова Марфа Клементьева: 49 / - | крестьянка - жена Маслова Якова Иванова [1]
03 | Маслова Афимья Максимова: 49 / 62 | крестьянская вдова - сноха Маслова Якова Иванова [1]
04 | Маслов Иван Афанасьев: 21 / 34 | крестьянин - сын Масловой Афимьи Максимовой [3]
05 | Маслова Екатерина Афанасьева: 24 / 37 | крестьянка - жена Маслова Ивана Афанасьева [4]
06 | Маслов Дмитрий Яковлев: 23 / 36 | крестьянин - сын Маслова Якова Иванова [1]
07 | Маслова Лукерья Ильина: 29 / 42 | крестьянка - жена Маслова Дмитрия Яковлева [6]
08 | Маслов Федор Яковлев: 13 / 26 | крестьянин - сын Маслова Якова Иванова [1]
09 | Маслова Устинья Евсеева: - / 25 | крестьянка - жена Маслова Федора Яковлева [8]
10 | Маслов Герасим Яковлев: 10 / 23 | крестьянин - сын Маслова Якова Иванова [1]
11 | Маслова Анастасия Прокофьева: - / 25 | крестьянка - жена Маслова Герасима Яковлева [10]
12 | Маслова Афимья Яковлева: 15 / - | крестьянка - дочь Маслова Якова Иванова [1]
13 | Маслова Аграфена Иванова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Маслова Ивана Афанасьева [4]
14 | Маслова Анна Иванова: 0 / - | крестьянка - дочь Маслова Ивана Афанасьева [4]
15 | Маслов Дмитрий Иванов: - / 11 | крестьянин - сын Маслова Ивана Афанасьева [4]
16 | Маслова Аграфена Иванова: - / 12 | крестьянка - дочь Маслова Ивана Афанасьева [4]
Комментарий наборщика
Фамилия в текущей РС не указана. Приведена согласно ревизии 1762 г.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.