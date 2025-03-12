Маслов Яков Иванов
Из справочника
Ревизская сказка с. Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Маслов Яков Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2218
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 196
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 49
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1785
- Год рождения вычисленный
- 1733
- Год смерти
- 1785
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 854об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 196
01 | Маслов Яков Иванов: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Маслова Марфа Клементьева: 49 / - | крестьянка - жена Маслова Якова Иванова [1]
03 | Маслова Афимья Максимова: 49 / 62 | крестьянская вдова - сноха Маслова Якова Иванова [1]
04 | Маслов Иван Афанасьев: 21 / 34 | крестьянин - сын Масловой Афимьи Максимовой [3]
05 | Маслова Екатерина Афанасьева: 24 / 37 | крестьянка - жена Маслова Ивана Афанасьева [4]
06 | Маслов Дмитрий Яковлев: 23 / 36 | крестьянин - сын Маслова Якова Иванова [1]
07 | Маслова Лукерья Ильина: 29 / 42 | крестьянка - жена Маслова Дмитрия Яковлева [6]
08 | Маслов Федор Яковлев: 13 / 26 | крестьянин - сын Маслова Якова Иванова [1]
09 | Маслова Устинья Евсеева: - / 25 | крестьянка - жена Маслова Федора Яковлева [8]
10 | Маслов Герасим Яковлев: 10 / 23 | крестьянин - сын Маслова Якова Иванова [1]
11 | Маслова Анастасия Прокофьева: - / 25 | крестьянка - жена Маслова Герасима Яковлева [10]
12 | Маслова Афимья Яковлева: 15 / - | крестьянка - дочь Маслова Якова Иванова [1]
13 | Маслова Аграфена Иванова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Маслова Ивана Афанасьева [4]
14 | Маслова Анна Иванова: 0 / - | крестьянка - дочь Маслова Ивана Афанасьева [4]
15 | Маслов Дмитрий Иванов: - / 11 | крестьянин - сын Маслова Ивана Афанасьева [4]
16 | Маслова Аграфена Иванова: - / 12 | крестьянка - дочь Маслова Ивана Афанасьева [4]
- Комментарий наборщика
- Фамилия в текущей РС не указана. Приведена согласно ревизии 1762 г.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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