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Федор Родионов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Федор Родионов
Пол
муж
Номер записи
2186
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
193
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Родиона Федотова [3]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 853
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 193
01 | Степан Федотов: 36 / - | крестьянин - глава
02 | Матрена Трофимова: 45 / - | крестьянская вдова - мачеха Степана Федотова [1]
03 | Родион Федотов: 21 / 34 | крестьянин - брат Степана Федотова [1]
04 | Дарья Максимова: - / 28 | крестьянка - жена Родиона Федотова [3]
05 | Аксинья Федотова: 15 / - | крестьянка - сестра Степана Федотова [1]
06 | Петр Родионов: - / 8 | крестьянин - сын Родиона Федотова [3]
07 | Федор Родионов: - / 4 | крестьянин - сын Родиона Федотова [3]
08 | Иван Родионов: - / 2 | крестьянин - сын Родиона Федотова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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