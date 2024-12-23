Дарья Максимова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Дарья Максимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2183
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 193
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Родиона Федотова [3]
- Откуда прибыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1767
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 853
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 193
01 | Степан Федотов: 36 / - | крестьянин - глава
02 | Матрена Трофимова: 45 / - | крестьянская вдова - мачеха Степана Федотова [1]
03 | Родион Федотов: 21 / 34 | крестьянин - брат Степана Федотова [1]
04 | Дарья Максимова: - / 28 | крестьянка - жена Родиона Федотова [3]
05 | Аксинья Федотова: 15 / - | крестьянка - сестра Степана Федотова [1]
06 | Петр Родионов: - / 8 | крестьянин - сын Родиона Федотова [3]
07 | Федор Родионов: - / 4 | крестьянин - сын Родиона Федотова [3]
08 | Иван Родионов: - / 2 | крестьянин - сын Родиона Федотова [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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